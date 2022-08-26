На водителя, который насмерть сбил женщину в Тверской области, завели уголовное дело

Водитель поехал в магазин за алкоголем и сбил женщину Фото: УМВД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло 25 августа в районе дома 16 по улице Советской в поселке Ильино, Западнодвинского МО Тверской области.

53-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», поехал в поселковый продовольственный магазин, чтобы купить алкоголь и сигареты и по пути наехал на женщину 1948 года рождения, которая стояла на краю проезжей части.

Потерпевшая скончалась, а водитель покинул место аварии.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Виновника аварии разыскали.

- Полицейскими с участием эксперта-криминалиста произведен подробный осмотр места происшествия, изъято транспортное средство. Следователем МО МВД России «Западнодвинский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Водитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, назначено проведение автотехнической экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.