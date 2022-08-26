В Тверской области бесплатно выдадут рюкзаки со школьными наборами свыше 5100 первоклассникам

В регионе первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей бесплатно выдадут рюкзаки и школьные канцелярские принадлежности. Фото: ПТО

В регионе в преддверии 1 сентября началась бесплатная выдача выдача рюкзаков со школьными наборами 5172 первоклассникам из многодетных (в том числе приемных и опекунских) семей, а также семей с невысоким уровнем доходов.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, эта мера введена в этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени. Кроме того, по поручению главы региона помощь в подготовке к школе окажут семьям с детьми, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик. Они получат наборы канцелярских принадлежностей и форму к новому учебному году.

В школьный набор, помимо рюкзака, войдут канцелярские принадлежности, тетради, краски, альбомы для рисования, наборы бумаги и картона, пластилин, ножницы и другое.

Уточнить, если ли ваша семья в списке получателей подарка можно в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту регистрации. Там же будет осуществляться и выдача подарков.

Для получения подарка необходимо предоставить заявление, а также копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (усыновителя) или опекуна (с предъявлением подлинника).