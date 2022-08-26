На оптовом предприятии в Ржевском районе Тверской области нашли африканскую чуму свиней

ДНК вируса обнаружен в образце свинины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований образцов свинины.

Пробы были отобраны на предприятии оптовой торговли в Ржевском районе и поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Полученные результаты испытаний размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в надзорные ведомства для принятия мер.