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Общество26 августа 2022 12:51

На оптовом предприятии в Ржевском районе Тверской области нашли африканскую чуму свиней

Исследования провели в ветлаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ДНК вируса обнаружен в образце свинины

ДНК вируса обнаружен в образце свинины

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований образцов свинины.

Пробы были отобраны на предприятии оптовой торговли в Ржевском районе и поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Полученные результаты испытаний размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в надзорные ведомства для принятия мер.