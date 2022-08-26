Жительница Твери, играя на бирже, перевела на виртуальный счет 360 000 рублей

Женщина лишилась 360 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию за помощью обратилась 39-летняя жительница Твери и сообщила, что стала жертвой мошенников в Интернете.

Полицейские выяснили, что женщина нашла объявление о возможности заработка на бирже, решила принять участие в аукционах и зарегистрировалась на сайте. Для вступления в торги необходимо было пополнить фонд электронного аукциона.

- Потерпевшая перевела на виртуальный счет 360 000 рублей. Однако обещанной прибыли так и не получила, на звонки сотрудники сайта не отвечали, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Злоумышленников разыскивают. Следователем возбуждено уголовное дело.