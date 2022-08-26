В Тверской области загорелась лесная подстилка и выявлен очаг тления торфа

Лесной пожар и очаг тления торфа потушили в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе деревни Межурка Калининского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 26 августа.

На место убыли: оперативная группа Калининского ПСГ, представители ЛПЦ "Тверьлес", лесничества, арендаторы.

В 10:35 объявлена локализация возгорания, в 10:50 - полная ликвидация.

Позже в ведомство поступила информация об обнаружении очага тления торфа в районе Назимово, Краснохолмского МО.

На тушение выехали: оперативная группа Краснохолмского ПСГ, представители лесничества, арендаторы.

Угрозы населённым пунктам нет.