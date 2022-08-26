"Кросс нации" в Тверской области побегут в Торжке

"Кросс нации" пробегут 4000 человек в Тверской области Фото: Василий ХОДАРЕВ

17 сентября в Тверской области пройдет региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022». Впервые он будет организован в Торжке.

Планируется, что в забегах примут участие порядка 4000 человек из 42 муниципальных образований области.

Традиционно на старт выйдут профессионалы, олимпийские чемпионы, люди с ограниченными возможностями, ветераны спорта, политические и государственные деятели и просто любители бега.

В программе областного этапа-2022 – забеги на дистанции 1 км, 3 км, 5 км и 7 км среди разных категорий и возрастов: девочек и мальчиков, юношей и девушек, мужчин и женщин, спортсменов старшей группы. Также запланированы корпоративная эстафета, старты спортивных семей. Для участников с ограничениями по здоровью предусмотрена дистанция 600 метров.

Также предусмотрена культурно-развлекательная программа, торжественное награждение победителей и призеров соревнований.

Комиссия по допуску к соревнованиям будет работать 15-16 сентября с 10:00 до 18:00 в региональном Комитете по физической культуре и спорту по адресу: г. Тверь, ул. Горького д. 97, а также на месте проведения соревнований 17 сентября с 9:30 до 11:30.

Потенциальным участникам необходимо представить документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск, полис обязательного медицинского страхования.