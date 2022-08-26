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Общество26 августа 2022 11:43

В Твери расселят аварийный дом на улице Железнодорожников

Губернатор поручил Минстрою взять решение данного вопроса под особый контроль.
Алексей АНДРЕЕВ
к главе региона обратился житель дома Павел Веселов.

к главе региона обратился житель дома Павел Веселов.

Фото: ПТО

26 августа губернатор Игорь Руденя провел личный приём граждан. За содействием в расселении признанного аварийным многоквартирного дома на улице Железнодорожников в Твери к главе региона обратился местный житель Павел Веселов.

Губернатор поручил Минстрою взять решение данного вопроса под особый контроль.

- Сейчас специалисты подбирают жилые помещения для расселения дома. При выборе будет учитываться мнение жильцов, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019 году.