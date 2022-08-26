Мемориальный объект комсомольцам и молодежи установят на улице Салтыкова-Щедрина в Твери

Эскиз расположения памятника комсомольцам в Твери Фото: Алина ПЕТРОВА

25 августа администрация Твери опубликовала постановление об установке мемориального объекта, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья на улице Салтыкова-Щедрина, у дома №16.

- Инициативной группе жителей города Твери организовать мероприятия по проектированию, изготовлению, монтажу, а также по дальнейшему содержанию и ремонту мемориального объекта, - написано в документе.

Напомним, что решение об установке памятника было принято на заседании гордумы 2 августа.

Ранее был опубликован эскиз. Монумент из стали и бронзы в 2,5 метра в высоту, судя по представленным эскизам, органично впишется в пространство площади и будет хорошо соседствовать со зданием музея Лизы Чайкиной. На нем даты - памятные вехи в истории комсомола. Внизу монумента надпись: «Комсомол - трудовые пути, что героически пройдены». Два барельефа по бокам взмывающей вверх стелы - на них типажи комсомольцев и опять же даты, значимые для ВЛКСМ.

Автор - тверской скульптор Александр Сергеевич Пшерацкий.