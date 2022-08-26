Жители Твери хранят в банках 191 миллиард рублей

В инвалюте тверичане деньги предпочитают сейчас не хранить. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Общая сумма вкладов жителей Твери в банках на начало июля этого года составила 191,1 млрд рублей, без учёта средств на счетах эскроу. За год объем вкладов в регионе вырос на 11,6%. Такую статистику приводит Тверское отделение Банка России.

В январе-феврале жители сняли со своих счетов порядка 5 млрд рублей. Но в марте Банк России существенно поднял ключевую ставку, следом выросли ставки по банковским вкладам, что сделало это продукт максимально привлекательным.

Поэтому уже с марта жители стали возвращать свои сбережения во вклады. Остатки средств на депозитах за март и апрель увеличились на 7,2 млрд рублей, наибольший приток денег пришелся на май-июнь, 1,8 млрд рублей.

Причём, тверичане анализируют наиболее выгодные предложения самостоятельно. С помощи платформы финансового маркетплеса. Здесь можно в онлайн-режиме сравнить условия разных организаций со всей страны и выбрать самый подходящий продукт.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир ЧИРКОВ, эксперт тверского отделения Банка России:

- Открывая банковские вклады, тверичане отдают предпочтение национальной валюте. Как и годом ранее, более 95,5% процентов вкладов - рублевые. Мегарегулятор рекомендовал банкам предупреждать вкладчиков об окончании срока депозита не ранее чем за две недели и не позднее чем за три дня до завершения договора. Этого времени обычно достаточно для того, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе своих сбережений: воспользоваться пролонгацией договора, выбрать другой вклад или банк, либо просто снять деньги.