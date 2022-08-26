Жительница Тверской области отдала золотые украшения за обряд снятия порчи

Женщина получила реальный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы поселка Максатиха. Женщина осуждена за мошенничество.

По версии следствия, в апреле 2022 года ранее судимая фигурантка прибыла в Удомлю, на одной из улиц разговорилась с женщиной, втерлась к ней в доверие и сказала, что с нее необходимо снять порчу.

В квартире потерпевшей подсудимая попросила дать ей золотые украшения и 30 тысяч рублей, обещав все вернуть после обряда, но с места происшествия скрылась.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.