В Тверской области 26 августа коронавирусом заразились 316 человек

Заболеваемость ковидом растёт. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По данным на 26 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 316 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 168 850 человек.

162 723 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 167 339, в том числе за последние сутки 5086.

2760 человек скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализаций с ковидом за минувшие сутки 33.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.