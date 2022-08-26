В Тверской области 26 августа коронавирусом заразились 316 человек

Заболеваемость ковидом растёт.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
По данным на 26 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 316 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 168 850 человек.
162 723 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 167 339, в том числе за последние сутки 5086.
2760 человек скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.
Госпитализаций с ковидом за минувшие сутки 33.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.