Сотрудники "Горветполиклиники" проводят проверку после нападения собак на мужчину с ребенком в Твери

По факту нападения собак проводится проверка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инцидент произошел в Твери 25 августа. На улице Коминтерна стая бродячих собак напала на мужчину с ребенком. На помощь потерпевшим пришел прохожий, собак удалось отогнать. По факту происшествия следователь и прокурор проводят проверку. Сотрудники "Горветполиклиники" выезжали на место нападения, но собак по указанному адресу не обнаружили. - Меры по выявлению и отлову животных без владельцев, в том числе осуществление мониторинга территории Московского района по установлению мест нахождения животных без владельцев, будут продолжены, - сообщают ветеринары. Жителей предупреждают, что в случае проявления признаков агрессии со стороны домашних или безнадзорных животных для принятия мер необходимо незамедлительно обратится в ГБУ "Горветполиклиника" по телефонам: 8 (4822) 50-05-09, 51-62-11".