23-летний житель Твери делал закладки в Черногубово

Молодой человек был задержан с поличным Фото: архив "КП"

В хранении наркотиков обвиняют 23-летнего жителя Твери. В марте 2022 года молодой человек в лесу Черногубовского сельского поселения Калининского района достал из тайника-закладки 4 гр наркотика и привез к дому друга. Там его и задержали сотрудники полиции. Прокуратурой Заволжского района Твери в отношении фигуранта утверждено обвинительное заключение в совершении преступления по ч. 2 статьи 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.