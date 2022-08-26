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Происшествия26 августа 2022 4:50

23-летний житель Твери делал закладки в Черногубово

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молодой человек был задержан с поличным Фото: архив "КП"

Молодой человек был задержан с поличным Фото: архив "КП"

В хранении наркотиков обвиняют 23-летнего жителя Твери. В марте 2022 года молодой человек в лесу Черногубовского сельского поселения Калининского района достал из тайника-закладки 4 гр наркотика и привез к дому друга. Там его и задержали сотрудники полиции. Прокуратурой Заволжского района Твери в отношении фигуранта утверждено обвинительное заключение в совершении преступления по ч. 2 статьи 228 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.