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Происшествия26 августа 2022 4:37

В районе поселка Красномайский в Тверской области произошел лесной пожар

Горела лесная подстилка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области произошел лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области произошел лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе поселка Красномайский Вышневолоцкого ГО поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 26 августа. На место были направлены: отделение ПСЧ-61, представители ЛПЦ "Тверьлес", арендаторы. - Угрозы населённым пунктам нет, - сообщили в пресс-службе МЧС. Спасатели напоминают жителям и гостям Тверской области, что в регионе из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность. С 20 августа действует запрет на посещение лесов. Соблюдайте меры и правила пожарной безопасности!