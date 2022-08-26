В районе поселка Красномайский в Тверской области произошел лесной пожар

В Тверской области произошел лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе поселка Красномайский Вышневолоцкого ГО поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 26 августа. На место были направлены: отделение ПСЧ-61, представители ЛПЦ "Тверьлес", арендаторы. - Угрозы населённым пунктам нет, - сообщили в пресс-службе МЧС. Спасатели напоминают жителям и гостям Тверской области, что в регионе из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность. С 20 августа действует запрет на посещение лесов. Соблюдайте меры и правила пожарной безопасности!