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Происшествия26 августа 2022 4:28

Жителя Тверской области на 10 лет осудили за убийство

С ножом он напал на мужчину во дворе дома
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За убийство мужчина осуждён на 10 лет Фото: СУ СК РФ по Тверской области

За убийство мужчина осуждён на 10 лет Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Житель Кашинского ГО Тверской области осуждён за убийство. Следствием и судом установлено, что вечером 10 апреля 2022 года двое мужчин поссорились на участке дома в деревне Давыдово. Один взял нож и ударил второго в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Следователем регионального СКР установлены все обстоятельства преступления, собрана доказательная база. На 10 лет осуждённый по решению суда отправится в колонию строгого режима.