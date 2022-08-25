Двое мужчин и женщина обманывали доверчивых пенсионеров в Тверской области

Злоумышленники обманывали пенсионеров в Тверской области Фото: Степан КАМЕНЕВ

Двое мужчин и женщина, жители Москвы и Московской области подозреваются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые звонили на городские номера телефонов и услышав голос пожилого человека, сообщали, что внук попал в больницу, необходима срочная операция в Москве. Стоимость лечения оценивалась в 50 000 рублей. Злоумышленники сообщали, что деньги нужны срочно, иначе внук останется инвалидом. Обманутые граждане передавали деньги таксисту-курьеру. Раскрыв обман, потерпевшие обратились в полицию. Причиненный потерпевшим ущерб составил 434000 руб., 235000 руб., 285000 руб. соответственно. Постановлением Заволжского районного суда Твери фигуранты заключены под стражу.