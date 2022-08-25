В Тверской области завершили благоустройство 49 общественных пространств

В регионе продолжается благоустройство общественных пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Фото: ПТО

В Тверской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 37 общественных пространств и 12 дворов.

- Всего в 2022 году реализуется 97 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и 7 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - уточнила пресс-служба областного правительства.

В начале августа губернатор Игорь Руденя ознакомилcя с ходом благоустройства зеленой зоны в микрорайоне Мигалово в Твери.

- Мы постепенно нарабатываем опыт работы по ключевым направлениям, в том числе в сфере благоустройства территорий, что дает нам возможность создавать интересные пространства, где жители могут проводить свободное время, - отметил тогда Игорь Руденя.

В настоящее время работы в Мигалово находятся в завершающей стадии. В Твери также идет обустройство сквера по ул. Хромова.

В общей сложности работы продалжаются на 48 объектах.