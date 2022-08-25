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Общество25 августа 2022 14:41

В Тверской области резко похолодает после выходных

Ночью температура опустится до +13
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Тверской области похолодает до +11 днем.

В Тверской области похолодает до +11 днем.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Жара до +32 продлится в Тверской области до воскресенья 28 августа. Об этом рассказала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. Потом огромный антициклон, который сейчас и определяет погоду в регионе, начнут смещать североатлантические циклоны. Ветры северо-западных направлений принесут похолодание. Ко вторнику будет уже лишь +21.

Осадки в ближайшие пару дней маловероятны, но всё же локальные дожди и грозы возможны на северо- западе области.

Ночи к середине следующей недели станут более холодными. Со вторника на среду до +13.

Если говорить о погоде 1 сентября, то долгосрочный прогноз Гидрометцентра предостерегает: будет холодно. Днём до +11, ночью +7.