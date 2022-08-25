В Тверской области суд взыскал с браконьера за добычу кабана крупную сумму

Без разрешения на кабанов. как и на многих других диких животных, у нас охотиться нельзя. Фото: Евгений Трофимов

Заволжский районный суд Твери в полном объеме удовлетворил иск областного министерства природных ресурсов и экологии против мужчины, который незаконно добыл кабана.

Это произошло еще в июле прошлого года. Тогда мужчина без разрешения на добычу охотничьих ресурсов застрелил кабана в лесу Лихославльского района.

- Незаконной добычей самца кабана государству причинен ущерб в размере 90000 рублей, в связи с чем, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратилось с иском в суд о взыскании суммы ущерба, - сообщила пресс-служба Заволжского районного суда твери.

В итоге браконьер был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.

Решением суда он заплатит за незаконную добычу кабана штраф в 90000 рублей.