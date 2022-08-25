В Твери в парке «Россия — Моя история» расскажут об эпохе Петра I

Форум пройдет в историческом парке «Россия - Моя история» Фото: Алексей АНДРЕЕВ

30 августа в Твери в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» пройдет молодежный форум федерального просветительского проекта «Петровские времена». Его организует Российское общество «Знание».

Историки на форуме расскажут о Петре I и эпохе его правления, в том числе заграничных путешествиях и военных походах ставшего императором царя. На форуме будет место обсуждениям.

Форум начнется в 10:00 (наб. Реки Лазури, 9А), участие в нем бесплатное.

Необходимо предварительно записаться на форум. Сделать это (а также посмотреть программу) можно по ссылке далее.

СПРАВКА КП

Молодежный просветительский проект «Петровские времена» стартовал 27 апреля в Санкт-Петербурге. В этом году такие форумы пройдут в 24 исторических парках «Россия - Моя история» в разных городах страны.