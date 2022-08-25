В Тверской области у рыбака украли мотор лодки

Воры задержаны. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Максатихинском районе 39-летнего местного жителя украли мотор из лодки после того, как он порыбачил на речке около деревни Осташиха. Мужчина сообщил в полиции, что он пришвартовал лодку к берегу и ненадолго отлучился. а когда вернулся мотора уже не было.

Ущерб составил более 60 000 рублей.

Сотрудникам следственно- оперативной группы удалось установить подозреваемых в краже.

- Ими оказались двое жителей Максатихи. Молодые люди были задержаны и доставлены в отделение полиции, где дали признательные показания. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ворам мотора грозит наказание до пяти лет лишения свободы.