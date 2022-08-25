В Твери на выходные набережную Степана Разина перекроют из-за фестиваля

Афиша фестиваля «Лето-2022». Графика: администрация Твери

27 и 28 августа набережная Степана Разина снова станет пешеходной зоной для отдыха. Здесь пройдут мероприятия общегородского фестиваля «Лето-2022». Подробности мероприятия сообщает администрация Твери.

В субботу 27 августа жители и гости города могут посетить фестиваль тюнинг-автомобилей в стиле «Stange» «Тяга EVENT 2022». В рамках фестиваля запланированы увлекательные конкурсы с ценными призами.

В воскресенье 28 августа в 13 часов стартует «Музыкальный променад» от творческой лаборатории Натальи Петровой. В нем примут участие преподаватели и учащиеся детской школы искусств №2. В 14 часов начнутся танцевальные занятия на открытом воздухе от студии танца ТОК ТВЕРЬ.