В Твери 80-летнюю одинокую женщину выселяют из квартиры

Правоохранительные органы начали проверку Фото: архив КП

Прокуратурой Тверской области организована проверка информации о выселении 80-летней бабушки, имеющей статус «Дети войны», из квартиры в Московском районе Твери.

- В случае выявления нарушений представители надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной ответственности. При необходимости права женщины будут защищены в судебном порядке, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также по данному происшествию следователем СК организована доследственная проверка. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры Тверской области.