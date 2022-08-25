Двух жителей Тверской области осудили за попытку кражи металла

Фигуранты получили условные сроки Фото: Степан КАМЕНЕВ

Двое жителей Старицкого района осуждены за попытку кражи металлических изделий с придомового участка частного дома.

В ходе судебного следствия установлено, что днём 22 апреля 2022 года двое мужчин договорились и попытались похитить металлическую телегу и лом черного металла с придомового участка дома на улице Мира в Старице. Их действия были пресечены сотрудниками Росгвардии.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде одного года лишения свободы каждому условно, с испытательным сроком на год.

Приговор в законную силу не вступил.