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Происшествия25 августа 2022 11:41

Двух жителей Тверской области осудили за попытку кражи металла

Фигуранты получили условные сроки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Фигуранты получили условные сроки

Фигуранты получили условные сроки

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Двое жителей Старицкого района осуждены за попытку кражи металлических изделий с придомового участка частного дома.

В ходе судебного следствия установлено, что днём 22 апреля 2022 года двое мужчин договорились и попытались похитить металлическую телегу и лом черного металла с придомового участка дома на улице Мира в Старице. Их действия были пресечены сотрудниками Росгвардии.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде одного года лишения свободы каждому условно, с испытательным сроком на год.

Приговор в законную силу не вступил.