Вакцинацию можно пройти бесплатно Фото: ПТО

В Тверскую область поступила первая партия вакцин от гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Вакцинацию можно пройти бесплатно в рамках государственных программ либо добровольно на платной основе. В поликлинике по месту жительства можно сделать прививку после обращения к терапевту или дежурному врачу. В государственных и муниципальных поликлиниках бесплатная вакцинация продлится до декабря 2022 года. Прививки детям ставят только с письменного согласия законного представителя (родителя, опекуна, попечителя). - В течение эпидемического сезона 2021-2022 годов в Тверской области было привито от гриппа 311 тыс. человек, в том числе 113 тыс. детей. Вакциной, закупленной на средства из других источников, привито 4,8 тыс. человек, - сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты напоминают, что привитые против гриппа лица переносят заболевание в легкой форме и без осложнений.