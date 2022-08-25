Молодой мужчина утонул в Иваньковском водохранилище в Тверской области

Тело мужчины нашли в Иваньковском водохранилище Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины 1996 года рождения. Тело погибшего было обнаружено 24 августа в Иваньковском водохранилище. Место происшествия осмотрено следователем.

- Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, - сообщили в ведомстве.