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Происшествия25 августа 2022 10:59

Молодой мужчина утонул в Иваньковском водохранилище в Тверской области

Проводится проверка по факту ЧП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тело мужчины нашли в Иваньковском водохранилище Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Тело мужчины нашли в Иваньковском водохранилище Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины 1996 года рождения. Тело погибшего было обнаружено 24 августа в Иваньковском водохранилище. Место происшествия осмотрено следователем.

- Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, - сообщили в ведомстве.