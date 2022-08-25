Губернатор Игорь Руденя и гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов посетили Тверской вагонзавод

Игорь Руденя и Юрий Борисов (слева) в центре управления производством Тверского вагонзавода. Фото: ПТО

25 августа в Тверь с рабочим визитом приехал новый гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Вместе с губернатором Игорей Руденей он посетил промышленные площадки региона. В частности, Тверской вагонзавод.

Там глава региона и руководитель Роскомоса осмотрели центр управления производством и вагоносборочный цех.

Им был представлены несколько новых вагонов, в том числе одноэтажный вагон нового модельного ряда (с душем, сейфами и индивидуальными розетками), образцы которого уже курсируют по стране.

- Сегодня посмотрел один из ведущих активов машиностроения - Тверской вагоностроительный завод. Я видел много производств. Это - одно из лучших, - передала слова Юрия Борисова после осмотра пресс-служба областного правительства.

Также Игорь Руденя и Юрий Борисов обсудили вопросы взаимодействия правительства региона и Роскосмоса.

- У Роскосмоса очень ответственная миссия. Корпорация активно помогает тверскому региону в борьбе с лесными пожарами. У нас действует несколько предприятий Роскосмоса, которые активно работают по разным направлениям. Корпорация также занимается подготовкой кадров, вопросами технологической модернизации. В Тверской области созданы специальные территории экономического развития, которые могут стать партнерами в реализации новых проектов Роскосмоса. Также готовы расширить проекты по образовательным и профильным программам, – сказал Игорь Руденя.

- Конечно, мы поддержим эти направления. Подготовка кадров - это один из приоритетов. Совместно с регионом готовы реализовать такую программу, чтобы наша молодежь работала на тверской земле, – отметил гендиректор Роскосмоса.

Сообщается, что намечен ряд важных направлений во взаимодействии Тверской области с Роскосмосом, в том числе в интересах отечественной ракетно-космической отрасли и регионального машиностроения.

Центр управления производством Тверского вагонзавода. Фото: ПТО