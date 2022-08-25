В Твери на мужчину с ребенком напали собаки

Проводится доследственная и прокурорская проверка по факту происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 24 августа во дворе дома на улице Коминтерна в Твери. На мужчину с ребёнком напали бродячие собаки.

Однако отец смог защитить своего ребёнка, также помог прохожий.

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки.

Прокуратура Тверской области также проводит проверку по факту происшествия.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства, регулирующего вопросы отлова бездомных животных. В случае выявления нарушений, требующих вмешательства прокуратуры, будут приняты соответствующие меры реагирования. Позже, пресс-служба правительства региона распространила комментарий, в котором, в частности, говорится: «25 августа было проведено обследование с выездом на место территории Московского района (д. 43 по ул. Коминтерна города Твери) на наличие собак без владельцев, в ходе обследования территории данные животные не обнаружены. Вместе с тем, меры по выявлению и отлову животных без владельцев, в том числе осуществление мониторинга территории Московского района города Твери на данной территории по установлению мест нахождения животных без владельцев будут продолжены. Дополнительно информируем, что в случае проявления признаков агрессии со стороны как домашних животных, так и животных без владельцев для принятия мер необходимо незамедлительно обратится в государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области по месту проживания, а именно: ГБУ «Горветполиклиника», тел. 8 (4822) 50-05-09, 51-62-11.»