Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 8:11

В Тверской области отремонтируют дорогу "Москва-Рига"-Торопец-Плоскошь

Объект включен в нацпроект
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В регионе наращивают объемы ремонта дорог в рамках нацпроекта.

В регионе наращивают объемы ремонта дорог в рамках нацпроекта.

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Еще одним объектом, который отремонтируют, стала автодорога регионального значения первого класса «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь.

Она включена в программу дорожных работ в соответствии с поручением губернатора Игоря Рудени.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, в 2022-2023 годах отремонтируют три участка автодороги общей протяженностью 20 км. Контракт на ремонт заключен с подрядной организацией АО «АБЗ-Дорстрой». Сейчас подрядчик фрезерует покрытие и устраивает выравнивающий слой асфальтобетона.

Дорога проходит по территориям Западнодвинского округа и Торопецкого района и связывает Торопец с федеральной трасса М-9 «Балтия», а также Тверскую и Новгородскую области.