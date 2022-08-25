Мошенники обманули трёх пенсионеров в Твери

Доверчивые женщины передавали деньги курьеру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 83-летняя местная жительница. Женщина доверилась мошеннице, которая позвонила ей по телефону и, называя потерпевшую бабушкой, сообщила, будто сбила человека и срочно нужны деньги, чтобы компенсировать ущерб потерпевшему. Пенсионерка передала курьеру 365 000 рублей, а потом узнала, что аварии не было и пошла в полицию. По аналогичной схеме были обмануты две пожилые женщины 1938 и 1941 годов рождения в Центральном районе Твери. Аферисты забрали у пенсионерок 280 000 рублей и 250 000 рублей. Требуемую сумму потерпевшие передали прибывшему к ним курьеру. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мошенников ищет полиция.