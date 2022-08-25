«Ночь кино» в Тверской области можно провести за просмотром топовых российских фильмов

В «Ночь кино» спать не придётся.

Тверских гурманов от кино в предстоящие выходные ждёт праздник. 27 августа пройдёт культурная акция «Ночь кино». Посмотреть качественное российское кино можно будет на 31 площадке в разных районах области.

- Ночь кино – это возможность бесплатно посмотреть кассовые фильмы, познакомиться с современными отечественными режиссерами и тенденциями в кино, - поясняют организаторы. «Ночь» пройдет уже в седьмой раз.

Покажут три самых кассовых российских фильма 2021 и 2022 годов: «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров), «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный) и «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко).

В Твери акция «Ночь кино» пройдет на шести площадках – в ДК «Синтетик», в досуговом центре «Мир», «Блэк Рум» (Чайковского, д. 84а, ул. Паши Савельевой, д. 31), в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной и на эстраде в Горсаду.

Показы будут в домах культуры, кинотеатрах, центральных библиотеках Бежецка, Весьегонска, Ржева, Торопца, Андреаполя, Пено, Нелидово, Кесовой Горы, Старицы, Калязина, Кувшиново, поселка Жарковский. А также в Завидово и Мокшино Конаковского района, поселке Заволжский Калининского района, поселках Зеленогорский, Солнечный, Борисовский, Горняк, Терелесовский, Садовый, Академический и Красномайский Вышневолоцкого округа.

В Торжке в Ночь кино будет ретро-показ. 27 августа в 18.00 в Доме России ВИЭМ гостей приглашают посмотреть черно-белую ленту «Гроза» 1933 года, по Островскому.

Возрастное ограничение 6+