В Твери разыскали водителя, который чуть не наехал на пешехода

Госавтоинспекторы разыскали водителя-нарушителя Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери установили водителя, который чуть не наехал на женщину-пешехода на пешеходном переходе на проспекте Победы.

Нарушение зафиксировал видеорегистратор водителя на встречной полосе. На записи видно, как водитель на автомобиле "KIA" не пропустил пешехода, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

- В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Водителю предстоит оплатить штрафы за допущенные нарушения ПДД, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.