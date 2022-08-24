В двух районах Тверской области произошли лесные пожары

В двух районах спасатели тушили лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
24 августа в ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ГБУ "ЛПЦ-Тврьлес" поступила информация о загорании лесной подстилки в районе поселка Жарковский Жарковского МО.
На место убыли: отделения ПСЧ-28, представители лесничества, арендаторы.
Угрозы населённым пунктам не возникало. В 17:40 была объявлена локализация возгорания.
Еще одно сообщение поступило о горении вблизи деревни Заиловье, Западнодвинского МО.
На место убыли: оперативная группа Западнодвинского ПСГ, представители Западнодвинского ЛПС, представители лесничества, арендаторы.
В 18:25 объявлена локализация возгорания. В 19:00 пожар потушили.