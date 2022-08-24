В Тверской области продолжается газификация районов Фото: ПТО

В муниципалитетах Тверской области продолжается строительство газовых сетей в рамках Адресной инвестиционной программы на 2022-2023 годы. В этом году по данной программе реализуются 15 объектов в 11 муниципалитетах - Вышневолоцком городском округе, Рамешковском, Кимрском, Сонковском, Ржевском муниципальных округах, Конаковском и Калининском районах, а также в Красном Холме, Нелидово, Оленино, Максатихе.

Общая протяженность газопроводов составляет 142,5 км. На сегодняшний день работы на ряде объектов завершены.

- Задача - до 2025 года завершить газификацию негазифицированных районных центров Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В Рамешковском муниципальном округе построены газовые сети протяжённостью 3,5 км для газификации индивидуальных жилых домов по улицам Строителей, 1 мая, Дорожная, а также разводящие сети газоснабжения деревни Алешино протяжённость 4,3 км.

В Вышневолоцком городском округе построено 1,2 км внутрипоселковых газовых сетей по деревне Федово, а также распределительный газопровод в границах деревни Терелесово протяжённостью 2,2 км.

В городе Ржеве выполнены строительно-монтажные работы для газоснабжения жилых домов по улицам Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого Салюта.

Завершено строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей протяжённостью 3 км по деревне Горка Сонковского района, обеспечены возможности для газоснабжения деревни Остров Кимрского района.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.