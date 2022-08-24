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Происшествия24 августа 2022 15:24

В Тверской области мужчина арестован за покушение на убийство приятеля

Расследуется уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 21 августа 2022 года пьяный мужчина, находясь в доме в деревне Нави Краснохолмского района, ударил приятеля в грудь. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работали следователи и полиция. Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения - заключение под стражу.

Расследование продолжается.