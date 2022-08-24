Минприроды Тверской области предупреждает об опасности укусов шершней

В случае сильной аллергии следует немедленно обратиться за медицинской помощью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минприроды Тверской области предупреждает жителей региона об опасности укусов шершней.

- Шершни считаются в мире наиболее крупными представителями семейства бумажных ос. По своей сути насекомые не являются агрессивными, но последствия укуса шершня могут привести к сильнейшей аллергической реакции, анафилактическому шоку или даже молниеносному летальному исходу. Все зависит, от разновидности насекомого и его ядовитости, - обращают внимание специалисты.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области рекомендует жителям региона быть внимательными и аккуратными при встрече с шершнями.

- Встретившись с насекомым, не делайте резких движений, не отмахивайтесь просто замрите ненадолго. Он пролетит мимо, и вы продолжите движение, - советуют в Минприроды.

В случае укуса и сильной аллергии следует немедленно обратиться за медицинской помощью.