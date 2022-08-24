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Общество24 августа 2022 12:50

Русло Орши перегородили незаконной плотиной в Тверской области

Нарушения выявили специалисты Минприроды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Русло Орши перегородили незаконной плотиной Фото: минприроды Тверской области

Русло Орши перегородили незаконной плотиной Фото: минприроды Тверской области

Жители деревни Лукино Калининского района обратились в министерство природных ресурсов и экологии Тверской области и сообщили, что русло Орши заблокировано самовольно возведенной плотиной.

Сотрудники минприроды выехали на место и установили факт совершения административного правонарушения.

Собственнику земельного участка выдано предостережение, после которого нарушитель незамедлительно убрал плотину. Течение реки восстановлено.