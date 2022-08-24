Русло Орши перегородили незаконной плотиной в Тверской области

Русло Орши перегородили незаконной плотиной Фото: минприроды Тверской области

Жители деревни Лукино Калининского района обратились в министерство природных ресурсов и экологии Тверской области и сообщили, что русло Орши заблокировано самовольно возведенной плотиной.

Сотрудники минприроды выехали на место и установили факт совершения административного правонарушения.

Собственнику земельного участка выдано предостережение, после которого нарушитель незамедлительно убрал плотину. Течение реки восстановлено.