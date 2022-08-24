В Тверской области уничтожили военные снаряды

Военные трофеи нашли в Зубцовском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

24 августа в Зубцовском районе Тверской области найдены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны: ручная граната Ф1, 152 мм артиллерийский снаряд.

- Силами группы специальных (взрывных) работ взрывоопасные предметы были ликвидированы на полигоне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».