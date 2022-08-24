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Общество24 августа 2022 11:40

В Тверской области ожидается жара +35 градусов

МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жара в Тверской области не ослабевает

Жара в Тверской области не ослабевает

Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей о сильной жаре. Ожидается, что днем 24-25 августа в отдельных районах воздух прогреется до +35 градусов.

Ночью прохладно +11... +16 градусов. Переменная облачность и без осадков.

В регионе из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность. С 20 августа действует запрет на посещение лесов.

Будьте внимательны. Соблюдайте правила безопасности в жару и старайтесь не выходить из дома в период высокой солнечной активности с 12:00 до 16:00.

Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.