В Твери продолжается благоустройство на бульваре Ногина

Сергей Мамонов общается с продавцом в новом торговом павильоне на Ногина. Фото: администрация Твери

Первый этап работ на бульваре Ногина в Твери уже завершен: установлен крытый павильон, оборудованный системой видеонаблюдения, электроснабжения, с охраной и местами для хранения товаров.

Сейчас идет вторая очередь строительства - подрядная организация устанавливает павильон, где будут продаваться продукты питания.

- Работа по модернизации данной территории не ограничивается только установкой торговых павильонов, а включает в себя также благоустройство пешеходно-прогулочной зоны, - рассказал директор МБУ «Торгово- оздоровительный комплекс города Твери», депутат Тверской городской Думы Сергей Мамонов. - Администрацией города сразу был предусмотрен комплексный подход для того, чтобы создать здесь современную ярмарочную территорию и комфортное общественное пространство для покупателей и местных жителей.

На территории уже уложена новая брусчатка, закуплены малые архитектурные формы. В ближайшее время начнется установка скамеек, урн и фонарей. В планах дополнительное озеленение территории и обновление остановочных павильонов на бульваре Ногина.