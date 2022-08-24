В Твери 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Раиса Викторовна Мурина

100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Раиса Викторовна Мурина Фото: ПТО

24 августа исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Раисе Викторовне Муриной. С юбилеем жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Столица Верхневолжья, в которой Вы родились, удостоена звания «Город воинской славы». Героическое поколение ветеранов – олицетворение этой славы. Мы гордимся вашими подвигами, совершенными на фронте и в тылу ради мира и благополучия нашего Отечества, – сказано в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В годы Великой Отечественной войны Раиса Викторовна служила в составе 2-ого Украинского фронта. После войны 17 лет работала в одной из войсковых частей, а затем до выхода на пенсию – в ОАО «Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон».

Раиса Викторовна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, а также юбилейными медалями «Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.».