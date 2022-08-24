Житель Тверской области повесил кошку жены на бельевой веревке

За убийство кошки мужчина предстанет перед судом Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Спировского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве кошки.

Преступление было совершено вечером, 5 июля 2022 года, на улице во дворе частного дома мужчина повесил на столбе на бельевой веревке беспородную кошку своей жены и дважды ударил животное по голове резиновой палкой. Кошка погибла.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Вышневолоцкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.