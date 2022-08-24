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Происшествия24 августа 2022 9:06

Житель Тверской области повесил кошку жены на бельевой веревке

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За убийство кошки мужчина предстанет перед судом

За убийство кошки мужчина предстанет перед судом

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Спировского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве кошки.

Преступление было совершено вечером, 5 июля 2022 года, на улице во дворе частного дома мужчина повесил на столбе на бельевой веревке беспородную кошку своей жены и дважды ударил животное по голове резиновой палкой. Кошка погибла.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Вышневолоцкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.