В пьяной ссоре женщина смертельно ранила ножом сожителя в Тверской области

Мужчина отказался от медпомощи и умер Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1974 года рождения. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, 6 июня 2022 года женщина выпивала вместе с сожителем и в ходе ссоры ранила его ножом. От вызова скорой медицинской помощи потерпевший отказался, а на следующий день скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала свою причастность к преступлению. Она находится под стражей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.