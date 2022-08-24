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Происшествия24 августа 2022 8:29

Мошенник обманул пенсионерку на 600 тысяч рублей в Тверской области

Сотрудники полиции ищут подозреваемого
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей

Пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 69-летняя жительница Кимрского района. Женщина стала жертвой телефонного мошенника.

Неизвестный сообщил пенсионерке, что её дочь якобы совершила ДТП и ей срочно нужна материальная помощь. Звонивший попросил денег, чтобы родственница избежала наказания. Накопления в сумме 600 тысяч рублей потерпевшая передала курьеру, а потом позвонила дочери.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.