Мошенник обманул пенсионерку на 600 тысяч рублей в Тверской области

Пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 69-летняя жительница Кимрского района. Женщина стала жертвой телефонного мошенника.

Неизвестный сообщил пенсионерке, что её дочь якобы совершила ДТП и ей срочно нужна материальная помощь. Звонивший попросил денег, чтобы родственница избежала наказания. Накопления в сумме 600 тысяч рублей потерпевшая передала курьеру, а потом позвонила дочери.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.