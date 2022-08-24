В Тверской области медоносные пчелы заразились опасным заболеванием

Пчелы заразились опасным заболеванием Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели исследование и выявили возбудителей нозематоза (спора ноземы) в образце подмора пчел.

Материал доставили в лабораторию с пасеки в Конаковском районе.

- Нозематоз - инвазионное заболевание взрослых пчел, маток и трутней. В условиях отсутствия профилактики и лечения это заболевание способно нанести огромный экономический ущерб пчеловодству, - поясняют специалисты.

Информация о регистрации заболевания была передана заявителю и направлена в контролирующие ведомства.