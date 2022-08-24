Районам Тверской области переданы 11 новых школьных микроавтобусов

Новые микроавтобусы для муниципалитетов. Фото: ПТО

24 августа губернатор Игорь Руденя передал главам ряда муниципалитетов Верхневолжья ключи от 11 новых школьных микроавтобусов "Газель Некст". Они приобретены за счет средств областного бюджета.

- Важно, что машины сделаны на российских предприятиях и оборудованы по самому последнему слову техники. Это современный транспорт повышенной комфортности, приспособленный для работы как в городских, так и в сельских условиях, отвечающий всем требованиям безопасности, - отметил Игорь Руденя.

Школьные микроавтобусы направлены в 10 школ в Весьегонском, Молоковском, Максатихинском, Осташковском, Лесном и Кимрском округах, Калининском, Конаковском и Кувшиновском районах. При этом в Лесной муниципальный округ и Калининский район передано по две "Газели".

Эти микроавтобусы с 23 посадочными местами заменят в школах транспорт старше 2012 года производства.

Каждый микроавтобус оснащен проблесковыми маячками система ГЛОНАСС и цифровыми тахографами, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя. Автобусы также оснащены комплектами зимней резины, огнетушителями, аптечками, дозаторами для антисептических средств.

Всего с 2019 года в муниципалитеты региона передан 221 школьный автобус.