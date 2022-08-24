У нескольких рек в Тверской области установят водоохранные зоны

В водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

23 августа на заседании областной бюджетной комиссии рассмотрены предложения по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в регионе.

По мнению губернатора Игоря Рудени, важно обеспечить охрану водных ресурсов от загрязнения, сохранение экосистем, а также свободный доступ граждан к береговой полосе.

На заседании одобрено установление границ водоохранных зон на берегах рек Городня и Ивица в Рамешковском округе, Кокша в Ржевском районе, Мста в Вышневолоцком, Удомельском округах и Бологовском районе, Граничная в Фировском районе, Созь в Калининском, Кимрском и Конаковском районах, Крапивня в Калининском районе, Лойка в Краснохолмском и Молоковском округах, Межурка в Твери.

В водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водоема.