Житель Москвы заявил в полицию о краже кошелька в Тверской области

Подозреваемого задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Редкинское отделение полиции ОМВД России по Конаковскому району обратился житель Москвы и сообщил, что после совершения покупок в одном из продовольственных магазинов села Городня он обнаружил пропажу кошелька с деньгами, картами и документами. После этого с его счета произошло списание 62 000 рублей.

Полицейские изучили информацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что неизвестный мужчина, незаметно для окружающих, забирает с прилавка чужой кошелек, а затем покупает сигареты в соседней торговой точке.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 31-летний житель Вышнего Волочка. Мужчину задержали.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.