В двух районах Тверской области спасатели тушили лесные пожары

Спасатели потушили два лесных пожара Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе деревни Стрельчиха Кимрского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 23 августа.
На место убыли: отделения ПСЧ-11, представители Кимсрской ЛПС, представители лесничества, арендаторы.
В тот же вечер загорелась лесная подстилка вблизи деревни Заиловье, Западнодвинского МО.
На место убыли: оперативная группа Западнодвинского ПСГ, представители Западнодвинского ЛПС, представители лесничества, арендаторы.
Возгорания потушили. Угрозы населённым пунктам нет.