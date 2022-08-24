В двух районах Тверской области спасатели тушили лесные пожары

Спасатели потушили два лесных пожара Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе деревни Стрельчиха Кимрского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 23 августа.

На место убыли: отделения ПСЧ-11, представители Кимсрской ЛПС, представители лесничества, арендаторы.

В тот же вечер загорелась лесная подстилка вблизи деревни Заиловье, Западнодвинского МО.

На место убыли: оперативная группа Западнодвинского ПСГ, представители Западнодвинского ЛПС, представители лесничества, арендаторы.

Возгорания потушили. Угрозы населённым пунктам нет.