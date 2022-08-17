В Тверской области простились с погибшим военнослужащим Михаилом Лукьяновым

Во время церемонии прощания. Фото: VK/Газета Знамя Кувшиново

В селе Большой Борок прошла церемония прощания с уроженцем этих мест, младшим сержантом Михаилом Лукьяновым. Он погиб 22 апреля в ходе военной спецоперации в Украине.

Отпевание павшего смертью храбрых воина было проведено в его родном селе у Обелиска Победы.

Известно, что Михаил Лукьянов закончил 9 классов Прямухинской средней школы в 2017 году, после чего был призван в армию. Служил срочником в воинской части 4-я гвардейской танковой дивизии в Наро-Фоминске. Затем продолжил службу уже по контракту.

Указом Президента России Михаил Лукьянов посмертно награжден орденом Мужества.